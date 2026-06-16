Una cellula terroristica di matrice anarchica è stata sgominata dalla polizia nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. La Digos della Capitale ha eseguito sette misure cautelari. Gli arrestati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. In particolare, due di loro sono ritenuti responsabili dell'attentato del 14 febbraio 2026 ai danni della rete ferroviaria dell'Alta Velocità Roma-Firenze, con l'uso di esplosivi rudimentali. In un video le immagini delle riunioni segrete che si tenevano in un casolare del Lazio.