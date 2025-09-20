circle x black
Arriva autunno, da equinozio a ora solare. Le date

Dal 22 settembre la nuova stagione, a fine ottobre lancette indietro

Lancette indietro
Lancette indietro
20 settembre 2025 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arriva l'autunno, con l'equinozio del 22 settembre, e si va verso il ritorno dell'ora solare, che nel 2025 anno irrompe con un giorno d'anticipo rispetto allo scorso anno. Con l'equinozio, come è noto, giorno e notte hanno la stessa durata in ogni punto del pianeta. Con l'avanzare dell'autunno, le ore di luce diminuiranno rapidamente e il fenomeno diventerà ancor più evidente con l'introduzione dell'ora solare.

L'ora solare entrerà in vigore l'ultima domenica di ottobre. Quest'anno, quindi, bisogna spostare indietro le lancette alle 3 della notte tra sabato 25 e domenica 26. Lo scorso anno, invece, la novità si concretizzò tra il 26 e il 27 ottobre.

L'ora legale tornerà in vigore nell'ultima domenica di marzo, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.

