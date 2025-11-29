"Un centinaio di violenti, staccati dal corteo a sostegno della Palestina libera, ha fatto irruzione nella sede imbrattando pareti e rovesciando documenti e materiale sulle scrivanie", scrive il quotidiano torinese
Trentaquattro persone sono state identificate e denunciate dai poliziotti di Torino per aver partecipato ieri all'irruzione nella redazione de 'La Stampa'.
