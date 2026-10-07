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Assalto alla Cgil: confermate in Appello le condanne per Fiore, Castellino, Aronica e altri 4

Sono state accolte le richieste formulate dalla procura generale

Roberto Fiore e Giuliano Castellino - (Fotogramma/Ipa)
Roberto Fiore e Giuliano Castellino - (Fotogramma/Ipa)
07 ottobre 2026 | 16.33
Assunta Cassiano e Daniele Dell’Aglio
LETTURA: 1 minuti

I giudici della prima sezione della Corte d’Appello di Roma hanno confermato oggi, mercoledì 7 ottobre, le condanne per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, per l'ex Nar Luigi Aronica, per Giuliano Castellino e altri quattro imputati per l’assalto alla Cgil, avvenuto nel corso della manifestazione 'No Green Pass' del 9 ottobre del 2021. Una sentenza che accoglie le richieste formulate dalla procura generale.

Nel dicembre 2023 erano stati condannati a otto anni e mezzo di reclusione Fiore e Aronica, a otto anni e 7 mesi Castellino, a 8 anni e 2 mesi Salvatore Lubrano, Luca Castellini, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. Agli imputati sono stati contestati, a vario titolo, dopo l'inchiesta della pm Gianfederica Dito, ora procuratrice ad Arezzo, i reati di devastazione aggravata in concorso, quello, sempre in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e per Castellino, Fiore e per l’ex Nar Aronica anche il reato di istigazione a delinquere.

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