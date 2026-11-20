Diventa definitivo l’ergastolo per Gabriele Bianchi, imputato nel processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. I giudici della Prima sezione penale della Cassazione, accogliendo la richiesta della procura generale, hanno rigettato il ricorso della difesa dell’imputato. “La sentenza impugnata ha valutato tutto, il dolo, la sua intensità e ha risposto a tutte le censure e le richieste della difesa”, aveva detto questa mattina il sostituto procuratore generale Antonietta Picardi nel corso della requisitoria. Una sentenza che rende così definitiva la condanna per l’ultimo imputato.

La posizione di Gabriele Bianchi era tornata oggi davanti ai supremi giudici dopo il ricorso presentato dai difensori contro la sentenza di condanna all’ergastolo dello scorso 8 giugno decisa dalla Corte di Assise di Appello di Roma nel processo celebrato dopo il rinvio disposto nel novembre 2025 dalla Quinta sezione penale della Cassazione per ridiscutere le attenuanti generiche che erano state concesse a Gabriele Bianchi nell’Appello bis. Erano già definitive l’ergastolo per il fratello di Gabriele Bianchi, Marco, e le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

In primo grado i fratelli Bianchi erano stati condannati all’ergastolo mentre nel primo processo d’appello i giudici avevano concesso le attenuanti generiche facendo scendere la pena a 24 anni per entrambi. La Cassazione con la prima pronuncia aveva già riconosciuto la responsabilità penale per tutti gli imputati per omicidio volontario e reso definitive le condanne per Belleggia e Pincarelli mentre aveva disposto un secondo appello proprio sulle attenuanti per i fratelli Bianchi. Nell’appello bis era arrivata la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi e a 28 anni per il fratello Gabriele. Con l’Appello ter era stata stabilita anche per lui la condanna all’ergastolo. Oggi la conferma definitiva.