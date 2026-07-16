Assogentile Ets presenta la 'Certificazione della Gentilezza'

Si è svolta presso Villa Delizia Business Space di Milano, l’Assemblea nazionale di AssoGentile Ets, occasione durante la quale l’associazione ha presentato la nuova “Certificazione della Gentilezza”, un innovativo percorso dedicato alle organizzazioni che scelgono di investire concretamente nel benessere delle persone, nella qualità delle relazioni interne e nella costruzione di ambienti di lavoro più inclusivi, collaborativi e sostenibili. La certificazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la dimensione umana del lavoro e di trasformare la gentilezza in un elemento misurabile all’interno delle imprese, con particolare riferimento al pilastro “Social” in ambito Esg. Un progetto che punta a superare una visione puramente economica dell’organizzazione aziendale, introducendo indicatori capaci di valutare anche la qualità relazionale come il rispetto delle persone e la tutela del benessere psicofisico dei lavoratori. Secondo quanto illustrato durante la presentazione, la certificazione si fonda sulla convinzione che la salute fisica e mentale delle persone rappresenti un elemento centrale della dignità del lavoro oltre che uno dei pilastri della sostenibilità sociale contemporanea. In un mercato sempre più competitivo e attraversato da profonde trasformazioni organizzative, AssoGentile Ets divulga un ripensamento delle aziende attraverso un modello che considera il benessere delle persone come un investimento strategico per la crescita sostenibile delle stesse imprese.

"La gentilezza non è un gesto formale né un semplice valore etico da esibire, ma una competenza organizzativa che attraverso la responsabilità sociale apre una nuova frontiera della sostenibilità. Con questa certificazione vogliamo aiutare le imprese a costruire ambienti di lavoro più inclusivi e rispettosi delle persone, perché crediamo che il benessere psicofisico dei lavoratori sia oggi uno degli indicatori più importanti della qualità di qualsiasi organizzazione. La sfida culturale dei prossimi anni sarà infatti coniugare produttività e dignità umana, implementando rispetto e qualità nelle relazioni con i propri dipendenti. La Certificazione della Gentilezza nasce, soprattutto, per trasformare questi principi in un modello concreto di crescita sostenibile", dichiara Giuseppe Gabriele Mazzetta, Presidente di AssoGentile Ets.

La 'Certificazione della Gentilezza' è stata progettata per adattarsi alle differenti dimensioni aziendali e prevede percorsi proporzionati alle caratteristiche organizzative delle imprese distinguendo tra realtà fino a 15; 50 e 200 dipendenti arrivando fino ad aziende strutturate con migliaia di dipendenti che includono differenti ecosistemi. “Introducendo livelli di impegno progressivi e compatibili con le risorse economiche e strutturali di ciascuna organizzazione, ci siamo posti l’obiettivo di consentire anche alle piccole e medie imprese di intraprendere un percorso concreto di crescita culturale e organizzativa, trasformando procedure spesso percepite come complesse in pratiche condivise, accessibili e coerenti con un clima di fiducia e collaborazione”, dichiara Paolo Negri, Proboviro con delega alle attività di certificazione in AssoGentile.

Secondo AssoGentile Ets, un ambiente lavorativo improntato alla gentilezza produce effetti positivi sia sul piano umano sia su quello produttivo, e migliorando la qualità delle relazioni interne si renderanno più fluidi i processi di lavoro, riducendo le tensioni organizzative, aumentando il senso di appartenenza aziendale. “Negli ultimi anni il tema del benessere organizzativo è diventato centrale nel dibattito internazionale sul futuro del lavoro, ed in questo l’aumento dello stress professionale, il fenomeno delle dimissioni volontarie e la crescente attenzione verso la salute psicofisica hanno evidenziato l’importanza di costruire ambienti professionali più equilibrati e sostenibili all’interno di ogni azienda. In questo contesto, la certificazione promossa dalla nostra associazione si inserisce come uno strumento innovativo capace di integrare la dimensione umana all’interno dei modelli di governance aziendale, offrendo alle imprese un percorso strutturato di miglioramento continuo”, dichiara Francesco Verde, vicepresidente di AssoGentile.

A rafforzare il valore del progetto c’è soprattutto il coinvolgimento di Rina, gruppo multinazionale attivo nei servizi di certificazione, ispezione e consulenza ingegneristica, che ha riconosciuto il carattere innovativo dell’iniziativa inserendola tra i progetti distintivi del 2026. Una validazione ufficiale del gruppo RINA che contribuisce a consolidare la credibilità metodologica e applicativa della certificazione, conferendole una dimensione internazionale e una forte autorevolezza nel panorama Esg. “Per Rina, il valore di questa iniziativa risiede nella possibilità di applicare i principi della valutazione indipendente anche a dimensioni organizzative non sempre oggetto di misurazione strutturata. La Certificazione della Gentilezza consente di strutturare, misurare e verificare aspetti fondamentali del pilastro sociale ESG, offrendo alle imprese uno strumento affidabile per dimostrare il proprio impegno verso il benessere delle persone e la qualità degli ambienti di lavoro”, dichiara Daniela Asaro - Head of Italy Certification Commercial Strategic Iniziative di Rina.

La certificazione assume così un valore etico, sociale e organizzativo, riconoscendo alle aziende che intraprendono questo percorso un modello di sviluppo più equo, umano e coerente con le nuove sfide della sostenibilità. Secondo gli esperti del settore, nei prossimi anni il tema della qualità relazionale nei luoghi di lavoro sarà destinato ad assumere un ruolo sempre più rilevante anche nelle valutazioni reputazionali, nei processi di selezione del personale e nelle strategie di attrazione dei talenti. Le nuove generazioni di lavoratori chiedono infatti ambienti professionali capaci di garantire ascolto, rispetto, inclusione e attenzione al benessere individuale. La 'Certificazione della Gentilezza' punta quindi a costruire un nuovo paradigma culturale nel quale produttività, innovazione e competitività possano convivere con la qualità della vita lavorativa e con la valorizzazione delle persone. Con questa iniziativa, AssoGentile Ets apre una riflessione concreta sul futuro delle organizzazioni e sul ruolo della gentilezza come leva strategica per costruire imprese più sostenibili, resilienti e orientate al benessere collettivo.