Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci: "L’esplosivo utilizzato non era plastico, l’automobile non era una Panda nera e sopratutto: gli attentatori sono venuti dalla Campania e appartengono alla Camorra. Altri dettagli, questa sera, 21.20, Rai3", si legge sui social della trasmissione.