circle x black
Cerca nel sito
 

Aurigemma (Reg. Lazio): "Supportare i ragazzi, importante fare rete"

Aurigemma (Reg. Lazio):
20 novembre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Come consiglio regionale del Lazio abbiamo supportato questa iniziativa nella giornata internazionale dell’Infanzia proprio perché siamo pienamente convinti che i nostri ragazzi vadano supportati. Fare rete con i docenti, con le scuole, con le forze dell’ordine con il nostro garante, è un’iniziativa che portiamo avanti non sono il questa giornata ma tutto l’anno”. Lo dice il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. Il presidente sottolinea che la giornata di oggi è “stabilita dall’Onu. Oggi si garantiscono dei diritti fondamentali che sono, purtroppo, assenti in alcune parti del mondo. Come istituzioni stiamo lavorando per cercare di rendere omogenei, sul territorio nazionale, i diritti dei giovani”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Minori Infanzia Adolescenza Diritti dei giovani
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza