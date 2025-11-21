Autismo, Marino (Angsa): "Rifinanziare fondo fermo da 2 anni"

"E' necessario che si intervenga sul rifinanziamento del Fondo autismo che è stato finanziato da quando è stata approvata la legge 134, cioè dal 2016, e che da 2 anni non ha più finanziamenti". Lo ha detto Giovanni Marino, presidente nazionale di Angsa-Associazione nazionale genitori persone con autismo Aps Ets, intervenendo alla conferenza stampa alla Camera dei deputati organizzata per celebrare i 40 anni dell'associazione, oggi composta da una rete di 70 realtà territoriali e rappresentativa di 4mila famiglie.

Marino ha evidenziato l'urgenza di garantire continuità ai progetti di ricerca e ai nuovi servizi, richiamando anche le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, e indicato un secondo nodo cruciale: "Bisogna avere il coraggio di mettere mano alla revisione dei criteri di accreditamento delle residenze. Senza una riforma - avverte - queste residenze rischiano di essere erroneamente assimilate a istituti, con la spinta di chiudere tutto". Una prospettiva che "significa mandare in rovina le famiglie delle persone con autismo e tutti quelli che di una residenza hanno bisogno quando non hanno più la famiglia dietro le spalle".