circle x black
Cerca nel sito
 

Cremona, recuperata l'auto finita nel Po: all'interno il corpo di una donna

A bordo una donna di 67 anni, si tratterebbe di un gesto volontario, operazioni di estrazione durate tre giorni per la piena del fiume

Recuperata l'autovettura
Recuperata l'autovettura
01 settembre 2025 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stata recuperata questo pomeriggio, lunedì 1 settembre, dai sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo regionale Lombardia l'autovettura che si è inabissata nel fiume Po sabato scorso, in via Lungo Po Europa a Cremona. All’interno del veicolo è stato confermato il rinvenimento di un corpo, una donna di 67 anni. L’ipotesi del suicidio resta al momento la più accreditata.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’elevata portata idrica del fiume e delle condizioni del fondale. Da terra hanno operato le squadre del comando dei Vigili del fuoco di Cremona, mentre in acqua i sommozzatori sono stati supportati dagli specialisti del soccorso acquatico. La salma è stata recuperata e messa a disposizione delle autorità competenti per i dovuti accertamenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
recupero Po suicidio
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza