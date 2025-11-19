circle x black
Cerca nel sito
 

'Awake', il libro che entra nel cervello umano tra scienza, coraggio e speranza

Il testo scritto a quattro mani da Christian Brogna e Claudia Zanella alterna nella narrazione testimonianza clinica e dimensione letteraria

'Awake', il libro che entra nel cervello umano tra scienza, coraggio e speranza
19 novembre 2025 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un libro, una storia, un viaggio dentro il cuore della mente umana. Tutto questo è 'Awake', molto più di un libro di neurochirurgia. Qui la scienza incontra la fragilità, la paura si trasforma in coraggio e ogni intervento diventa una storia di identità e speranza. Christian Brogna, tra i massimi esperti mondiali di tumori cerebrali complessi, ci porta oltre la soglia della sala operatoria, dove i pazienti restano svegli, parlano, suonano, disegnano, mentre lui opera per salvare non solo la vita, ma ciò che rende ciascuno unico: ricordi, emozioni, creatività. 'Awake' (Rizzoli) è uno di quei libri rari in cui la scienza incontra l’anima. Non è un saggio tecnico né un semplice memoir: è il racconto in prima persona di un neurochirurgo che, operando pazienti da svegli, attraversa ogni giorno il confine più fragile dell’esistenza umana - quello tra identità e memoria, tra paura e coraggio, tra vita e possibilità.

Il libro scritto da Christian Brogna insieme a Claudia Zanella, alterna nella narrazione testimonianza clinica e dimensione letteraria. Ogni intervento diventa una storia a sé, un viaggio dentro il cervello e dentro la vita. L’operazione sul giovane sassofonista, che continua a suonare mentre Brogna opera, è solo uno dei passaggi emblematici che mostrano come la chirurgia possa diventare anche scoperta, meraviglia, poesia. Christian Brogna, tra i maggiori esperti al mondo di tumori cerebrali complessi, apre al lettore le porte della sala operatoria dove l’“awake surgery” diventa un dialogo continuo.

Il libro restituisce anche la verità più intima del mestiere: la paura. Non come limite, ma come bussola morale. Brogna lo dice apertamente: quella paura che non scompare mai è ciò che gli ricorda che davanti a lui non c’è un caso clinico, ma una storia, una famiglia, un mondo interiore. È ciò che trasforma la concentrazione in rispetto. La scrittura a quattro mani funziona: è precisa quando serve, evocativa quando racconta ciò che la scienza da sola non basta a spiegare. Awake è un testo che invita a restare vigili, presenti, curiosi: nella malattia come nella vita. Brogna e Zanella consegnano un libro che non parla solo di neurochirurgia: parla di identità, di fragilità e della responsabilità di entrare -letteralmente- nel luogo più misterioso che abbiamo: la mente umana. Un’opera capace di emozionare, sorprendere e far riflettere, ricordandoci, come scrive Brogna, che "ogni cervello è unico. Ma, soprattutto, ogni essere umano lo è".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Awake neurochirurgia scienza coraggio speranza
Vedi anche
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza