circle x black
Cerca nel sito
 

Ugento, in fiamme lidi e resort di lusso: anche Mario Balotelli evacuato dall'incendio

Le fiamme hanno divorato la pineta costiera, hanno raggiunto e bruciato le strutture di uno stabilimento balneare e hanno costretto le autorità a vietare l'accesso ai bagnanti e ai turisti al litorale

Mario Balotelli - fotogramma/ipa
Mario Balotelli - fotogramma/ipa
13 giugno 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'è anche il calciatore Mario Balotelli tra le persone che sono state messe in sicurezza per l'incendio di Ugento, in provincia di Lecce, in località Fontanelle, nei pressi della rinomata località Torre San Giovanni. La notizia è riportata da 'La Gazzetta del Mezzogiorno'.

CTA

Balotelli è in vacanza in un resort che si trova proprio nell'area delle operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno divorato la pineta costiera, hanno raggiunto e bruciato le strutture di uno stabilimento balneare e hanno costretto le autorità a vietare l'accesso ai bagnanti e ai turisti al litorale di Ugento dove un campeggio, inoltre, è stato fatto evacuare. In tutto tre le strutture turistiche interessate dai divieti mentre i bagnanti sono stati allontanati dalla spiaggia. Non risultano feriti.

Sono diventati tre i Canadair che stanno operando sull'area dell'incendio con continui lanci estinguenti dall'alto, a supporto delle operazioni condotte da vigili del fuoco, dal volontariato di protezione civile e dagli operatori dell'agenzia regionale Arif. Quello di oggi è il secondo incendio in Salento: ieri a Gallipoli il fuoco, alimentato dal vento, ha colpito svariati ettari di macchia mediterranea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendi calciatore vacanza resort operazioni di spegnimento Canadair
Vedi anche
Russell Crowe cita Ultimo nel discorso per il premio alla Carriera al Taormina Film Festival - Video
Ex Ilva, Urso: "Sequestro altoforno anomalia, già oltre 2 mld danni"
Lollobrigida: "Vannacci? Si è tirato lui fuori da centrodestra" - Video
Legge elettorale, Decaro: "Sì a preferenze, importanti per cittadini"
News to go
Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare
News to go
Esche avvelenate per gli animali, l'emergenza silenziosa in Italia
Pichetto Fratin: "Chiusura Ilva sarebbe sconfitta Italia. Accise? Vediamo se firma a Ginevra" - Video
Russell Crowe pronto a conquistare il Taormina Film Festival - Videonews dalla nostra inviata
Ligabue infiamma l'Olimpico, in 54mila 'ballano sul mondo' - Video
Giancarlo Giannini: "De Gregori ha ragione, fai l'artista mica il politico" - Video
Rapina in gioielleria con armi a salve e fumogeni a Novate Milanese, i video girati nel centro commerciale
Sicilia, casellanti truccavano pedaggi sull'A20: come avveniva la truffa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza