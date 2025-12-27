circle x black
Bari, incendio in centro logistico. Fiamme alte fino a 10 metri

Il sindaco di Rutigliano: "Tenete chiuse porte e finestre. Non mangiate frutta e verdura dei vostri orti"

Vigile del fuoco (Fotogramma)
27 dicembre 2025 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un incendio di vaste dimensioni è in corso dalla mattinata di oggi, sabato 27 dicembre, nel centro logistico 'Terminal Puglia' lungo la strada provinciale 84, che collega Rutigliano ad Adelfia, in provincia di Bari. A fuoco un grande capannone di oltre 30mila metri quadri contenente merci di vario genere. Le fiamme hanno raggiunto anche i dieci metri di altezza. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco autobotti.

La struttura regionale è in stretto contatto con il sindaco di Rutigliano che ha attivato il centro operativo comunale ed emanato un'ordinanza per tutelare la salute pubblica con effetto immediato e che dispone la limitazione delle uscite all'aperto e delle attività fisiche all’esterno, la chiusura di porte e finestre, il divieto temporaneo di consumo di frutta e verdura, proveniente da orti e giardini privati.

Le analisi sull'aria

Attraverso il presidio sul posto di Arpa Puglia, che ha posizionato dei campionatori per la rilevazione dei microinquinanti e sta effettuando in continuo misurazioni di qualità dell'aria per i comuni di Rutigliano, Turi e Conversano, la sala operativa regionale monitora lo sviluppo della situazione e le possibili conseguenze della ricaduta di inquinanti per la popolazione. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile sta fornendo supporto attraverso la sala operativa nella diffusione dei dati meteo, in raccordo con Arpa Puglia (agenzia regionale protezione ambiente) e Comune di Rutigliano. Dai dati in possesso della Protezione Civile i venti nella giornata di oggi saranno provenienti da nord-nord-est sulla Puglia meridionale e settori ionici, in attenuazione con una rotazione localmente forti settentrionali sui settori adriatici centro-meridionali e ionici settentrionali per la giornata di domani.

I volontari di Protezione Civile di Rutigliano stanno fornendo supporto ai soccorritori. Numerosi mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. "Restando in attesa dei risultati ufficiali da Arpa Puglia si raccomanda alla popolazione di seguire le ordinanze sindacali e Piani di protezione Civile Comunali", spiega la Protezione civile. La Prefettura di Bari è stata informata della situazione.

