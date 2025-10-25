Tensione in diretta a 'Ore 14', quando il conduttore Milo Infante ha sbottato contro la giornalista Azzurra Barbuto e chiuso il collegamento in anticipo. Lo sfogo di Infante, andato in onda giovedì scorso ma diventato virale sui social nelle ultime ore, è arrivato durante il pomeriggio di Rai2 quando in studio si discuteva del caso Alessia Pifferi, la donna condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di soli 18 mesi.

Ad accendere la miccia la contestazione di Barbuto alla difesa di Alessia Pifferi, quando l'avvocatessa Pontenani ha parlato di 'deficit intellettivo' dell'assistita. Il duro botta e risposta - con la giornalista che ha anche ventilato una denuncia nei confronti della legale - ha quindi suscitato una prima reazione di Infante, che ha chiesto di "non banalizzare" la vicenda. Barbuto ha però continuato a intervenire, a volte sovrapponendosi agli altri ospiti in studio, suscitando così la nuova e dura reazione del conduttore.

Milo Infante sbotta a #Ore14 contro Azzurra Barbuto pic.twitter.com/1HM6iC0G41 — Daniele Lombardi (@DaniLombardi03) October 23, 2025

"Basta! Basta! Azzurra te lo abbiamo chiesto in tutti i modi, basta! Fai parlare gli altri ospiti però, dai... Te lo chiedo come favore personale, e continui a parlare...", lo sfogo di Infante al quale la giornalista ha provato a ribattere: "Non capisco veramente, mi sono ritrovata attaccata da tutti...". Ma a quel punto Milo Infante ha insistito in difesa degli altri ospiti in studio: "Non ha ancora parlato Monica (Leofreddi, ndr), è ancora zitta, non ha aperto bocca!". Quindi la nuova replica della cronista: "Scusami ma questa discussione mi ha coinvolta, ho semplicemente fatto una domanda all'avvocatessa, nessuno dice che Pifferi non debba avere la difesa...", ha provato a spiegare ancora, prima che Infante chiedesse di chiudere il collegamento. "Vabbè, se dà fastidio non parlo...", la frase di Barbuto, alla quale Infante ha replicato: "Sì, in questo momento sì. Ti chiedo come favore personale di rispettare gli ospiti che non hanno parlato e di consentire a questa trasmissione di tornare sul binario che le è consono, perché altrimenti non va bene. Sono anni che ci occupiamo di questa vicenda, sono anni che ci chiediamo cose che non sono ridotte a parole ma cerchiamo di capire cosa può essere successo...abbiamo fatto negli anni questo sforzo, evidentemente non ci siamo riusciti", la conclusione prima di salutare gli ospiti in anticipo per poi passare al caso Garlasco.