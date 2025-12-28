circle x black
Bel tempo sull’Italia, poi la svolta: gelo e possibili nevicate da Capodanno

Sole oggi su gran parte del Paese grazie all’alta pressione, con temperature sopra la media soprattutto al Centro-Sud. Ma dalla notte di San Silvestro cambia tutto

Neve in pianura - (Ipa)
28 dicembre 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna il bel tempo sull'Italia grazie all’alta pressione che domina la scena sul bacino del Mediterraneo oggi, domenica 28 dicembre 2025. Spazio al sole, con temperature ancora piuttosto miti (e sopra le medie climatiche di riferimento) in particolare sulle Alpi e sulle regioni del Centro Sud. Da Capodanno però è attesa una decisa svolta fredda.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che proprio tra gli ultimi giorni del 2025 e l’avvio del nuovo anno, è prevista una decisa svolta fredda a livello emisferico. Dalle alte latitudini polari (regione compresa tra la Penisola Scandinava e la Russia) si attiverà infatti un flusso di correnti gelide che darà il via alla prima e significativa ondata di freddo su scala continentale di questa stagione. Per la notte di San Silvestro sono previsti valori termici diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia e nelle aree interne del Centro, con condizioni favorevoli a gelate estese. Anche le regioni meridionali risentiranno di un sensibile raffreddamento, accentuato da una ventilazione moderata o localmente sostenuta dai quadranti settentrionali, che contribuirà a intensificare la percezione del freddo

Tra la serata di Giovedì 1 gennaio e la successiva notte sono previste inoltre delle precipitazioni al Centro-Sud, con nevicate oltre i 900/1000 metri di quota sulle zone interne appenniniche. Le correnti fredde provenienti dal Nord Europa potrebbero continuare a influenzare il tempo anche nei giorni successivi, fino all’Epifania. Un elemento da seguire con attenzione sarà l’eventuale interazione tra quest’aria gelida e una possibile area di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo. Se questa combinazione dovesse realizzarsi, non si esclude la possibilità di nevicate a quote molto basse.

NEL DETTAGLIO

Domenica 28. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: qualche pioggia specie in Sardegna..

Lunedì 29. Al Nord: sole, temperature in calo. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: qualche pioggia specie in Sicilia; sole altrove.

Martedì 30. Al Nord: soleggiato, nebbie al mattino. Al Centro: locali piogge, neve in montagna. Al Sud: vento in aumento, possibili piogge

Tendenza: possibile ondata di gelo dal Nord Europa a Capodanno.

