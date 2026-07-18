circle x black
Cerca nel sito
 

Bimba di 4 anni annega nella piscina dell'albergo a Milano Marittima﻿

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul caso e i sanitari del 118

Bimba di 4 anni annega nella piscina dell'albergo a Milano Marittima﻿
18 luglio 2026 | 19.01
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina dell'albergo a Milano Marittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul caso e i sanitari del 118. "Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima - scrive sui social il sindaco di Cervia Mirko Boschetti - In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
annegata piscina albergo tragedia
Vedi anche
Fiamme in un'imbarcazione a Tor San Lorenzo, il salvataggio in elicottero - Video
Caso Roggero, il legale del gioielliere: "Fiduciosi per grazia, ma tempi non sono brevi" - Video
News to go
Bonus centri estivi e rimborso alle famiglie, come funziona
Tragedie in acqua, Musumeci: "Dopo l'estate legge per evitarle" - Video
News to go
Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana
Ponza d'autore, Osho: "L'agenda Draghi? Ce l'hanno da Buffetti" - Video
Bad Bunny fa ballare 78mila persone e Milano si colora di Porto Rico per una notte - Video
Crans Montana, la festa per il ritorno a casa del 16enne Leonardo Bove dopo sei mesi - Video
Caso Roggero, Gratteri: "Non si può parlare di grazia prima di percorso in carcere" - Video
Pallavolo, 'esordio' di Durigon da presidente della Lega Volley sul palco di Ponza d'Autore - Video
Jennifer Lopez canta in italiano 'Il cielo in una stanza' e incanta Taormina - Video
Roggero a Bollate: "Pentito? Con il senno di poi, ma bisogna trovarcisi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza