Blitz polizia locale al mercato del Quadraro di Roma, 2400 articoli sequestrati e sanzioni per 15mila euro

09 ottobre 2025 | 13.38
Redazione Adnkronos
Blitz della polizia locale di Roma Capitale contro il degrado urbano e il commercio abusivo: questa mattina i caschi bianchi dei gruppi Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e VII Tuscolano, competente per territorio, hanno passato al setaccio il mercato di via del Quadraro. Importante il bilancio dell'operazione, che ha visto il sequestro di oltre 2400 pezzi tra capi di abbigliamento, profumi di marca risultati rubati, in quanto provvisti ancora sulla confezione della piastrina antitaccheggio, generi alimentari e circa 6 metri cubi di materiale di recupero, distrutti a mezzo di compattatori Ama.

Elevate sanzioni per oltre 15.000 euro, mentre per un uomo di nazionalitá macedone è scattato il fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. L'operazione fortemente voluta dal comando generale del Corpo e coordinata dalla Direzione Sicurezza Urbana, si inserisce in una più vasta attività di controllo e prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa, che con cadenza bisettimanale interessa ormai da alcuni mesi i diversi quadranti della Capitale.

