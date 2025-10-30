circle x black
Cerca nel sito
 

Matilde Lorenzi, due indagati per la morte della sciatrice 19enne

È in corso di svolgimento l’incidente probatorio, richiesto dalla procura

Matilde Lorenzi - Instagram
Matilde Lorenzi - Instagram
30 ottobre 2025 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ci sono due indagati per la morte, il 28 ottobre 2024, della sciatrice 19enne Matilde Lorenzi. La procura di Bolzano ha indagato il responsabile della sicurezza sulle piste da sci e degli impianti di risalita del comprensorio sciistico Alpin Arena Senales, e l’allenatore e preparatore della pista di allenamento di slalom gigante denominata Grawand G1, sulla quale si stava allenando Matilde Lorenzi.

Inoltre la procura conferma che il procedimento era passato già nel febbraio 2025 a registro noti, dopo il deposito di una memoria prodotta dalle persone offese con allegate due consulenze (una medica-legale, secondo la quale, alla luce della documentazione sanitaria già acquisita, “la morte della sciatrice non è stata causata dalla caduta lungo il tracciato ma dal successivo impatto contro il margine rialzato della pista” e una relativa alle eventuali misure di sicurezza omesse che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento) e la videoregistrazione della dinamica dell’incidente.

È stato inoltre acquisito l’intero fascicolo della procura Federale Fisi, concluso con provvedimento di archiviazione per “l’assenza di condotte antisportive da parte di soggetti tesserati Fisi in occasione del tragico evento che ha colpito l’atleta Matilde Lorenzi”.  La procura di Bolzano fa sapere che è in corso di svolgimento l’incidente probatorio, richiesto dalla procura, nel contradditorio di tutte le parti con i relativi consulenti, con due periti incaricati dal Gip del Tribunale di Bolzano, al fine di verificare se la causa del decesso di Matilde Lorenzi ''sia da determinarsi a seguito della prima iniziale caduta dell’atleta lungo il tracciato o dal successivo impatto contro il margine della pista'' e ''di accertare eventuali profili colposi in relazione all’omessa rimozione del cordolo a bordo pista o comunque della mancata predisposizione di misure di sicurezza che avrebbero potuto evitare l’evento''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
matilde lorenzi morte matilde lorenzi caduta matilde lorenzi bolzano
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza