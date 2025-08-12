circle x black
Cerca nel sito
 

Intossicazione da botulino a Diamante, autopsia: "E' la causa della morte"

Confermati 7 casi, salgono a 17 i ricoveri

Una terapia intensiva, repertorio (Fotogramma/Ipa)
Una terapia intensiva, repertorio (Fotogramma/Ipa)
12 agosto 2025 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalle autopsie sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto, è stato confermato per entrambi l'intossicazione mortale da botulino. Entrambi avevano acquistato e consumato un panino in un food truck a Diamante. Nell'inchiesta della procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, si ipotizzano a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Al momento gli indagati sono 10.

Confermati 7 casi, salgono a 17 i ricoveri

Sono in tutto "7 le diagnosi di botulismo effettuate all'ospedale Annunziata di Cosenza nell'immediatezza dei ricoveri e confermate dall'Istituto superiore di Sanità". Dall'Iss, infatti, si legge in una nota del nosocomio cosentino, "le analisi di laboratorio certificano la diagnosi di botulismo in altri 4 pazienti i cui campioni biologici erano stati inviati all'Istituto".

In nottata, continua la nota, "sono giunti all'ospedale altri due pazienti, attualmente ricoverati in Pediatria con lieve sintomatologia suggestiva di intossicazione botulinica". Al momento, dunque, i ricoveri sono 17.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
botulino diamante botulino autopsia botulino cos'è botulino morti
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza