Botulino, casi a Diamante: salgono a 10 indagati. C'è anche medico del 118

Due persone sono morte dopo aver mangiato un panino in un food truck. Quattordici gli intossicati ricoverati all'ospedale Annunziata di Cosenza

Ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove sono ricoverate 14 persone intossicate dal botulino (Fotogramma/Ipa)
11 agosto 2025 | 17.14
Redazione Adnkronos
Salgono a 10 gli indagati dalla procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, in relazione al grave episodio di intossicazione da botulino che si è verificato a Diamante, dove due persone sono morte dopo aver mangiato un panino in un food truck. Oggi sul registro degli indagati è stato iscritto infatti anche un medico del 118.

Nell'inchiesta si ipotizzano a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Oltre alle due vittime, altre 14 persone sono ricoverate per intossicazione alimentare da botulino all'ospedale Annunziata di Cosenza.

