Brightstar e Polimi Graduate School of Management insieme per il futuro dei giovani con 'AI Marketing Lab'

In Italia, il 13,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia, non lavora e non partecipa a percorsi di formazione (Eurostat, 2025). Un dato che evidenzia la difficoltà di accompagnare le nuove generazioni verso il mondo del lavoro e la necessità di creare occasioni concrete per riattivarne motivazione, competenze e prospettive professionali. È a questa esigenza che risponde 'AI Marketing Lab', il progetto ideato e promosso da Brightstar in collaborazione con Polimi Graduate School of Management, Nextwork360 e Gruppo Digital360. L’iniziativa punta a trasformare il potenziale dei giovani in competenze spendibili nel mercato del lavoro, utilizzando l’intelligenza artificiale come leva di apprendimento, inclusione e accesso a nuove opportunità professionali. Il progetto coinvolgerà inizialmente 80 giovani dai 18 ai 30 anni che non lavorano e non studiano attraverso un corso online gratuito articolato in nove moduli, dedicato all’applicazione degli strumenti AI alla comunicazione e al marketing digitale. I partecipanti potranno acquisire competenze nella creazione di contenuti, nella gestione dei social media e delle campagne digitali, nella relazione con i clienti, nel Crm e nella marketing automation. La gratuità del percorso contribuisce a rendere la formazione accessibile, mentre la collaborazione con partner qualificati mette a disposizione competenze accademiche e professionali per avvicinare i partecipanti ai nuovi bisogni delle imprese.

Il percorso prevede ulteriori opportunità per valorizzare l’impegno: le studentesse e gli studenti più meritevoli potranno accedere a un bootcamp intensivo in presenza a Milano e dieci di loro avranno la possibilità di svolgere un tirocinio aziendale retribuito di tre mesi, accompagnato da un percorso di career coaching. L’obiettivo è creare un collegamento concreto tra formazione e lavoro, consentendo ai giovani selezionati di mettere in pratica le competenze acquisite in un contesto professionale e alle imprese di entrare in contatto con profili preparati a utilizzare l’AI nelle attività di comunicazione e marketing digitale.

"Con AI Marketing Lab investiamo nel talento delle nuove generazioni, creando un ponte concreto tra formazione, innovazione e opportunità nel mondo del lavoro", dichiara Enrica Ronchini, Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Brightstar. E Andrea Rangone, professore del Politecnico di Milano e co-founder di Gruppo Digital360 e Nextwork360 afferma che "molti giovani rischiano di essere esclusi dal futuro prima ancora di viverlo. Ma il futuro professionale oggi ha un nome: intelligenza artificiale. Si tratta di un cambiamento paradigmatico, che i giovani possono cavalcare bene grazie alla loro mente fresca, sensibilità digitale innata e capacità di adattarsi. Da questo paradosso nasce AI marketing Lab”. AI Marketing Lab rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra impresa e università per contribuire allo sviluppo delle competenze richieste dalla trasformazione digitale.