circle x black
Cerca nel sito
 

Brightstar e Polimi Graduate School of Management insieme per il futuro dei giovani con 'AI Marketing Lab'

Un progetto per avvicinare 80 giovani al mondo del lavoro, con un percorso formativo, un bootcamp e tirocini retribuiti

Brightstar e Polimi Graduate School of Management insieme per il futuro dei giovani con 'AI Marketing Lab'
Segui Adnkronos su Google
27 ottobre 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In Italia, il 13,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia, non lavora e non partecipa a percorsi di formazione (Eurostat, 2025). Un dato che evidenzia la difficoltà di accompagnare le nuove generazioni verso il mondo del lavoro e la necessità di creare occasioni concrete per riattivarne motivazione, competenze e prospettive professionali. È a questa esigenza che risponde 'AI Marketing Lab', il progetto ideato e promosso da Brightstar in collaborazione con Polimi Graduate School of Management, Nextwork360 e Gruppo Digital360. L’iniziativa punta a trasformare il potenziale dei giovani in competenze spendibili nel mercato del lavoro, utilizzando l’intelligenza artificiale come leva di apprendimento, inclusione e accesso a nuove opportunità professionali. Il progetto coinvolgerà inizialmente 80 giovani dai 18 ai 30 anni che non lavorano e non studiano attraverso un corso online gratuito articolato in nove moduli, dedicato all’applicazione degli strumenti AI alla comunicazione e al marketing digitale. I partecipanti potranno acquisire competenze nella creazione di contenuti, nella gestione dei social media e delle campagne digitali, nella relazione con i clienti, nel Crm e nella marketing automation. La gratuità del percorso contribuisce a rendere la formazione accessibile, mentre la collaborazione con partner qualificati mette a disposizione competenze accademiche e professionali per avvicinare i partecipanti ai nuovi bisogni delle imprese.

Il percorso prevede ulteriori opportunità per valorizzare l’impegno: le studentesse e gli studenti più meritevoli potranno accedere a un bootcamp intensivo in presenza a Milano e dieci di loro avranno la possibilità di svolgere un tirocinio aziendale retribuito di tre mesi, accompagnato da un percorso di career coaching. L’obiettivo è creare un collegamento concreto tra formazione e lavoro, consentendo ai giovani selezionati di mettere in pratica le competenze acquisite in un contesto professionale e alle imprese di entrare in contatto con profili preparati a utilizzare l’AI nelle attività di comunicazione e marketing digitale.

"Con AI Marketing Lab investiamo nel talento delle nuove generazioni, creando un ponte concreto tra formazione, innovazione e opportunità nel mondo del lavoro", dichiara Enrica Ronchini, Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Brightstar. E Andrea Rangone, professore del Politecnico di Milano e co-founder di Gruppo Digital360 e Nextwork360 afferma che "molti giovani rischiano di essere esclusi dal futuro prima ancora di viverlo. Ma il futuro professionale oggi ha un nome: intelligenza artificiale. Si tratta di un cambiamento paradigmatico, che i giovani possono cavalcare bene grazie alla loro mente fresca, sensibilità digitale innata e capacità di adattarsi. Da questo paradosso nasce AI marketing Lab”. AI Marketing Lab rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra impresa e università per contribuire allo sviluppo delle competenze richieste dalla trasformazione digitale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza