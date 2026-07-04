L'opinionista era malato da tempo e nelle scorse ore è arrivata la notizia della sua scomparsa

Addio a Bruno Ripepi. Si è spento a 80 anni lo speaker, giornalista e opinionista: una figura storica del mondo radiofonico romano e in particolare romanista. Ripepi, malato da tempo, è stato uno dei primi punti di riferimento nell'universo delle 'radio romane', le emittenti locali che hanno dedicato e dedicano tuttora buona parte del palinsesto alla Roma.

Ripepi è stato tra i protagonisti assoluti dell’etere romano, in particolare tra la fine degli anni '90 fino al 2015. La trasmissione più importante, e ancora oggi più ascoltata, fu la trasmissione con Mario Corsi su 'Radio Incontro', poi diventata 'Te la do io Tokyo', condotta da decenni da 'Marione', a cui ancor oggi gli ascoltatori si rivolgono con un saluto doc: "Ti sento dai tempi di Ripepi...". ﻿