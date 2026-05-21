Bullismo: Giusy Versace, 'sport strumento di educazione, formazione e inclusione'

"Lo sport è certamente un ulteriore strumento di educazione, formazione e inclusione. Insegna il rispetto per l'altro e aiuta i ragazzi a separarsi dai device, li aiuta a rialzarsi in caso di caduta e a confrontarsi con gli altri guardandoli direttamente negli occhi". Sono le parole di Giusy Versace, Componente della 7a Commissione Cultura, istruzione pubblica e sport del Senato della Repubblica e atleta paralimpica, intervenendo al panel 'La scuola in prima linea - Prevenire, riconoscere, intervenire', nell'ambito della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.