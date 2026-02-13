circle x black
Cerca nel sito
 

Bullismo, Paganella: "Torniamo ad occuparci dei nostri ragazzi"

"Patente Digitale 4.0 è iniziativa positiva"

Andrea Paganella
Andrea Paganella
13 febbraio 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Quando il Senato e noi politici ci apriamo all’ascolto della società civile” il risultato è sempre “una bella iniziativa”. Sono emersi “tanti begli esempi di tenacia, di vita quotidiana, di persone che tentano di migliorare la società e di risolvere i problemi, soprattutto dei più piccoli. La prima cosa che dobbiamo fare è tornare a occuparci dei nostri ragazzi”. E’ quanto affermato dal senatore Andrea Paganella, promotore dell’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, svoltosi presso il Senato della Repubblica a Roma.

Il senatore Paganella, poi, conclude parlando del progetto Patente Digitale 4.0, un progetto educativo innovativo rivolto agli studenti, sviluppato per fornire una vera e propria abilitazione digitale, certificata dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, definendolo “un'iniziativa positiva”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bullismo Paganella occuparci ragazzi
Vedi anche
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza