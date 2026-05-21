Bullismo: Tidei (Regione Lazio), '12mln per contrastare il fenomeno'

"Regione Lazio nel corso di questi anni è stata molto attiva nel contrasto al bullismo. Anche attraverso stanziamenti cospicui: siamo arrivati a circa 12milioni di euro con i quali abbiamo potenziato gli sportelli di ascolto nelle scuole raggiungendo circa 140mila persone e 356 progetti attivati. Nonostante tutto, si arriva sempre 'dopo'. Dobbiamo impegnarci per fare in modo di arrivare prima che le tragedie accadano". Sono le parole di Marietta Tidei, Presidente del Gruppo Italia Viva - Il Centro - Renew Europe del Consiglio Regionale del Lazio, intervenendo a margine del panel 'Analizziamo le conseguenze - Impatto psicologico, sociale e legale del disagio giovanile', nell'ambito della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.