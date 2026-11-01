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Burioni: "I medici no vax avevano torto, bugie dei politici sono intollerabili"

"Quando sento ogni giorno politici, deputati e senatori che diffondono quotidianamente bugie pericolose sui vaccini, è intollerabile"

Roberto Burioni - (Fotogramma)
Roberto Burioni - (Fotogramma)
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01 novembre 2026 | 20.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quando sento ogni giorno politici, deputati e senatori che diffondono quotidianamente bugie pericolose sui vaccini, è intollerabile". Il professor Roberto Burioni, ospite di Che tempo che fa oggi nella puntata dell'1 novembre, si esprime così dopo il voto parlamentare con cui sono stati reintegrati i medici 'no vax' radiati dopo la pandemia covid. "L'ordine dei medici l'ha radiati, c'è un atto del Parlamento che sconfessa l'ordine dei medici. Il dottor Anelli, che è il presidente del nostro ordine, si è espresso contro" la decisione del Parlamento. "Ma questo è ovvio. La gravità di questo provvedimento è che diffonde diffidenza sui vaccini, c'è sotto il messaggio che forse questi" medici "avevano anche un po' ragione e non avevano tutti i torti a non vaccinarsi. No, hanno avuto tutti i torti", dice Burioni conversando con Fabio Fazio.

"Quando noi introduciamo questa incertezza soprattutto nei genitori dei bambini, poi succede che una signora di Palermo, spaventata perché qualcuno diceva che i vaccini fanno venire l'autismo, non ha fatto vaccinare la figlia. E la figlia è morta di difterite. Io non me la prendo con la signora, poveretta. Quando sento ogni giorno politici, deputati e senatori che diffondono quotidianamente bugie pericolose sui vaccini, è intollerabile. La salute pubblica non è di destra o di sinistra. E' salute, basta", aggiunge il virologo.

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