Butti: "Nuovo chatbot 'Arianna' semplifica dialogo tra Pa e cittadini"

"Il nuovo chatbot Arianna è molto importante, ed è l'obiettivo che tutta la Pubblica amministrazione dovrebbe raggiungere, che Inps ha già raggiunto o sta raggiungendo, cioè rendere trasparenti le relazioni rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. Non solo, ma anche accompagnare il cittadino attraverso i servizi che la pubblica amministrazione può fornire". Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione, a Roma, nella sede della Direzione Generale di Inps, partecipando alla presentazione di 'Arianna', il nuovo assistente digitale dell'istituto di previdenza, basato sull'Intelligenza Artificiale.