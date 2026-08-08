Prolungata fase di caldo intenso almeno fino a Ferragosto. Occhio però ai veloci forti temporali al Nord. Ma perché un'ondata di calore africano così opprimente porta con sé il rischio di nubifragi e fenomeni violenti? La risposta è nella fisica dell'atmosfera: quando le temperature rimangono roventi per giorni, i bassi strati si trasformano in una vera e propria polveriera.

L'enorme quantità di energia termica e l'elevatissima umidità, accumulate durante le ondate di caldo, creano un mix esplosivo - sottolinea iLMeteo.it - non appena si infiltra anche solo un refolo di aria più fresca in quota, il contrasto termico diventa violentissimo: l'aria calda sale a gran velocità, innescando celle temporalesche poderose, grandinate e raffiche di vento. Insomma, più energia termica c'è in gioco, più i temporali sono estremi. Ed è esattamente ciò a cui dovremo prestare attenzione fino a lunedì. Questa dinamica favorirà temporali pomeridiani soprattutto al Nord (su Alpi e Prealpi) e lungo l'Appennino. Chi cercherà un po' di refrigerio dovrà salire oltre i 1500-2000 metri di quota, ma farà bene a godersi la montagna al mattino per non farsi sorprendere dai rovesci pomeridiani.

Ferragosto da record

Dall'11 al 17 agosto esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione subtropicale (o africana, che dir si voglia) si riprenderà la scena con ancora più prepotenza, spingendoci verso l'apice di questa infinita quarta ondata. Torneremo a sudare ovunque, tornando alla spietata 'normalità' dell'estate 2026: toccheremo i 39°C a Roma e i 37-38°C a Milano (sfiorando i record storici per il capoluogo lombardo); le temperature minime in Pianura Padana e lungo le coste non scenderanno sotto i 25°C; lo zero termico schizzerà alla spaventosa quota di 4800 metri, mandando in fusione persino la vetta del Monte Bianco.

C'è una luce in fondo al tunnel? Il 'forno' di Ferragosto potrebbe rappresentare l'atto finale. Le proiezioni indicano che la settimana dal 17 al 23 agosto potrebbe regalarci la tanto agognata parola 'fine', riportandoci a una stagione senza eccessi dopo quasi tre mesi ininterrotti di canicola. Il condizionale, purtroppo, è d'obbligo: non abbiamo ancora la certezza assoluta che dopo metà mese il quadro cambi davvero. Questo anticiclone subtropicale si è dimostrato troppo forte e ostinato: potrebbe ingannarci anche questa volta, simulando una finta ritirata verso il Nord Africa per poi rimettere inaspettatamente le tende sull'Italia. Fino ad allora, non ci resta che armarci di pazienza, acqua fresca e ventilatori.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 8 agosto - Al Nord: soleggiato e caldo, temporali su Alpi e alte pianure. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino e pianure adiacenti. Al Sud: sole e caldo.

Domani, domenica 9 agosto - Al Nord: soleggiato e caldo, temporali specie sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Lunedì 10 agosto - Al Nord: soleggiato e caldo, temporali su Alpi e alte pianure. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino e pianure adiacenti. Al Sud: sole e caldo.

Tendenza: caldo africano probabile fino al 18 agosto.