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Roma, incendio in appartamento a Città Giardino: morto 77enne

Per ragioni di sicurezza, l'intero stabile è stato momentaneamente evacuato e la zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso

Roma, incendio in appartamento a Città Giardino: morto 77enne
27 settembre 2026 | 16.14
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

Un 77enne è morto nell'incendio divampato nel suo appartamento di via Val Cristallina, nel quartiere Città Giardino, a Roma. Intorno alle 14 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Montesacro e della Stazione di Città Giardino ma le fiamme avevano già avvolto l'appartamento al secondo piano dell'edificio. Per ragioni di sicurezza, l'intero stabile è stato momentaneamente evacuato e la zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso.

Durante le fasi di spegnimento e bonifica dei locali, i vigili del fuoco hanno trovato all'interno dell'immobile il corpo carbonizzato di un uomo. Si tratta di un residente di 77 anni. Le cause che hanno scatenato il rogo sono tuttora in fase di accertamento. Sul posto le operazioni di spegnimento, la messa in sicurezza dell'area e i rilievi tecnico-scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma sono ancora in corso.

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