circle x black
Cerca nel sito
 

Grave incidente" vicino a base UK: da Fairford decollano bombardieri Usa per attacchi a Iran

La polizia del Gloucestershire: "Arrestati diversi uomini con l'accusa di reati ai sensi della legge sugli esplosivi, evacuate case nel villaggio vicino alla base di Fairford"

Polizia in Gran Bretagna - Afp
Polizia in Gran Bretagna - Afp
27 settembre 2026 | 10.52
Marta Repetto
LETTURA: 1 minuti

"Grave incidente" vicino a una base della RAF che ospita l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e abitazioni evacuate in un villaggio vicino al complesso. A spiegarlo è la polizia del Gloucestershire, che ha spiegato che i residenti di Whelford, vicino alla base di Fairford, sono stati trasferiti mentre le indagini proseguono. La base è stata utilizzata per il dispiegamento di bombardieri statunitensi dall'inizio del conflitto in Iran, il 28 febbraio.

"Diversi uomini" sono stati arrestati con l'accusa di reati ai sensi della legge sugli esplosivi, ha affermato la polizia, aggiungendo che la squadra specializzata dell'esercito per la bonifica di ordigni esplosivi sta attualmente esaminando diversi veicoli.

La polizia ha affermato che l'area è stata transennata e ha aggiunto che gli agenti ritengono che l'incidente sia sotto controllo. Un nutrito contingente dei servizi di emergenza, riporta inoltre BBC, è stato avvistato nella zona, inclusa una squadra di intervento per aree a rischio.

"Stiamo collaborando a stretto contatto con i nostri partner e stiamo mettendo in atto i piani ben collaudati che abbiamo predisposto", ha dichiarato la polizia, che ha poi spiegato che i sospettati sono stati arrestati nelle prime ore di oggi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente base uk base uk usa incidente arresti uk
Vedi anche
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza