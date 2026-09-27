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Etna, continua l'emissione di cenere dal vulcano: prorogata la sospensione dei voli a Catania

Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23.59 ore locali di oggi domenica 27 settembre

Voli fermi all'aeroporto di Catania - Ipa
Voli fermi all'aeroporto di Catania - Ipa
27 settembre 2026 | 10.29
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, "a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera" dall'Etna e "l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1" dello scalo.

"Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23.59 ore locali di oggi domenica 27 settembre - informa la Sac -. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore".

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Etna cenere vulcanica sospensione voli
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