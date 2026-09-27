Le forze israeliane (Idf) hanno annunciato l'uccisione dell'uomo che "guidava la moto utilizzata per rapire Noa Argamani", tristemente famosa per il massacro del 7 ottobre 2023 in Israele. "Saher Nidal Latfi Sakr, un terrorista affiliato a organizzazioni jihadiste globali attive a Gaza", è stato "eliminato", si legge in un post su X delle Idf.

🔴ELIMINATED: Saher Nidal Latfi Sakr, a terrorist operative affiliated with global jihadist organizations operating in Gaza. Among other activities, he supplied weapons to Hamas during the war.



Sakr infiltrated Israel during the October 7 Massacre and drove the motorcycle used… pic.twitter.com/5eHFifE6l9 — Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2026

"Tra le altre attività, ha fornito armi a Hamas durante la guerra - proseguono le forze israeliane -, Sakr si è infiltrato in Israele durante il massacro del 7 ottobre e ha guidato la moto usata per rapire Noa Argamani e Avinatan Or e portarli dal Nova Festival a Gaza". Le Idf accusano Sakr anche per fatti più recenti, per "attacchi contro civili israeliani" e militari. Come spiegano i media israeliani, Sakr è stato ucciso ieri in un attacco israeliano a Nuseirat, nella Striscia di Gaza.