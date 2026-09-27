Le Idf: "Ucciso Saher Nidal Latfi Sakr, l'uomo che guidava la moto utilizzata per rapirla"
Le forze israeliane (Idf) hanno annunciato l'uccisione dell'uomo che "guidava la moto utilizzata per rapire Noa Argamani", tristemente famosa per il massacro del 7 ottobre 2023 in Israele. "Saher Nidal Latfi Sakr, un terrorista affiliato a organizzazioni jihadiste globali attive a Gaza", è stato "eliminato", si legge in un post su X delle Idf.
🔴ELIMINATED: Saher Nidal Latfi Sakr, a terrorist operative affiliated with global jihadist organizations operating in Gaza. Among other activities, he supplied weapons to Hamas during the war.— Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2026
Sakr infiltrated Israel during the October 7 Massacre and drove the motorcycle used… pic.twitter.com/5eHFifE6l9
"Tra le altre attività, ha fornito armi a Hamas durante la guerra - proseguono le forze israeliane -, Sakr si è infiltrato in Israele durante il massacro del 7 ottobre e ha guidato la moto usata per rapire Noa Argamani e Avinatan Or e portarli dal Nova Festival a Gaza". Le Idf accusano Sakr anche per fatti più recenti, per "attacchi contro civili israeliani" e militari. Come spiegano i media israeliani, Sakr è stato ucciso ieri in un attacco israeliano a Nuseirat, nella Striscia di Gaza.