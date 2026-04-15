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Cagliari, donna precipita da terzo piano e muore: non si esclude l'omicidio

A dare l'allarme l'87enne che la ospitava in casa: i carabinieri lo stanno interrogando per scoprire cosa sia successo

Cagliari, donna precipita da terzo piano e muore: non si esclude l'omicidio
15 aprile 2026 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna è morta nel Cagliaritano dopo un volo dal terzo piano. La vittima, 66enne rumena, è stata trovata nel cortile da un pensionato 87enne che la ospitava in casa. È stato lui a dare l’allarme e i carabinieri lo stanno interrogando per scoprire cosa sia successo. Non si esclude nessuna ipotesi ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna per fare chiarezza sulla tragedia.

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cagliari news cronaca news cagliari donna morta terzo piano cagliari donna terzo piano morta
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