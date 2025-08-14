circle x black
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto

Sabato saranno, invece, 11 secondo le previsioni

Ragazza alla fontana - Afp
15 agosto 2025 | 00.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il caldo sembra allentare seppur di poco la sua morsa sull'Italia. Secondo le nuove previsioni, pubblicate oggi dal ministero della Salute, a Ferragosto le città con bollino rosso sono 14 (non più 16), una in meno di ieri. E scenderanno a 11 sabato 16 agosto.

Le città roventi a Ferragosto

Il 15 è previsto il livello massimo di allerta a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Bollino giallo per Rieti a Ferragosto, stesso colore per Viterbo Civitavecchia, Campobasso e Ancona (5 città in tutto). Migliora a Ferragosto anche la situazione di Napoli e Palermo, per cui è previesto il bollino verde insieme a Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria, per un totale di 8 città al livello zero di allerta.

Per il 16 agosto risulta in ascesa sul livello di rischio Campobasso, città per la quale è previsto un bollino arancione (dopo i due giorni precedenti in giallo). Migliorano, invece, Frosinone, Latina e Perugia che lasciano il bollino rosso e approdano al giallo, facendo calare a quota 11 i centri per i quali viene dato il livello di allerta massimo per i rischi da ondate di calore sulla salute (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Il quadro di sabato è completato da 6 bollini gialli (Ancona, Rieti, Viterbo, oltre a Frosinone, Latina e Perugia) e 9 verdi (Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria).

Previsioni meteo

Secondo iLMeteo.it a Ferragosto al Nord ci sarà sole e caldo intenso con temporali solo sulle Alpi centro orientali. Caldo intenso anche al Centro con temporali in montagna. Al Sud soleggiato, ma con frequenti temporali nel pomeriggio.

Sabato 16, invece, al Nord ci sarà sole e caldo intenso con temporali più presenti sulle Alpi. Stesso caldo anche al Centro: sole e caldo intenso con temporali in montagna. Al Sud temporali diffusi in Sicilia e su Appennini e zone vicine.

