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Gran caldo in arrivo sull'Italia, domani 5 città da bollino arancione: oggi 9 sono in preallerta

Temperature in salita. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede il livello di rischio 2 a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino

Gran caldo sull'Italia - (Fotogramma/ipa)
Gran caldo sull'Italia - (Fotogramma/ipa)
17 giugno 2026 | 00.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gran caldo in arrivo sull'Italia, aspettando il 21 giugno, inizio ufficiale dell'estate. Le temperature saliranno, con picchi di 39°C attesi nel fine settimana. L'afa si farà strada in tutto il Paese, intensificandosi a partire da oggi mercoledì 17 giugno. Torna così a colorarsi di giallo e arancione il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che prevede livello di rischio 1 in 10 città oggi. Mentre per domani, giovedì 18, sarà bollino arancione (Allerta 2) in 5 città.

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Il livello 1, di pre-allerta, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore: non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Il livello 2 (bollino arancione) invece indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Bollini gialli e arancioni oggi e domani

Il bollettino del ministero della Salute prevede bollino giallo oggi ad Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Bollino arancione domani invece per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Saranno inoltre 12 le città in Allerta 1: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.

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italia caldo italia caldo bollini bollettini caldo italia caldo italia afa
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