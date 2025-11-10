Pubblico d'eccezione alla presentazione dell'edizione 2026 del calendario della polizia nella cornice delle Terme di Diocleziano, a Roma. In prima fila, oltre al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al capo della Polizia Vittorio Pisani, i sottosegretari all'Interno Nicola Molteni e Wanda Ferro, il direttore generale di Acn, Bruno Frattasi e il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli. Per il mondo dello spettacolo e della tv il conduttore televisivo Gabriele Corsi, l'attrice e comica Paola Minaccioni, la conduttrice Paola Saluzzi, l'attore Pierpaolo Spollon, il conduttore Beppe Convertini e il giornalista David Parenzo.

In prima fila anche il vignettista satirico Osho, Federico Palmaroli, che ha realizzato due vignette basandosi su due foto del calendario. Per il mondo dello sport erano presenti Marco Mezzaroma, presidente Sport e Salute, e il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio. A condurre l'evento la giornalista Laura Chimenti.