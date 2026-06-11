Cambio medico base, Asp Messina lancia servizio digitale

L'Asp Messina presenta "Cambio Medico", il nuovo servizio digitale, sviluppato in house dalla UOC Controllo di gestione e Servizi Statistici e Informativi, che permette ai cittadini di cambiare il proprio medico di base (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) completamente online, accedendo con la propria identità digitale SPID o CIE, senza doversi recare agli sportelli. La Direzione Strategica dell’ASP Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, afferma che, dopo aver seguito la questione e ascoltato i disagi di parecchi utenti, ha verificato direttamente i problemi e, avendo compreso che non sarebbe stato possibile risolverli con i vecchi metodi, ha coinvolto gli informatici dell’Asp che, dopo diversi controlli e verifiche, hanno approntato la soluzione: cambiare il medico di base ora è immediato. Con "Cambio Medico" l’utente, dal proprio computer o smartphone, può visualizzare l’elenco dei medici disponibili, effettuare la scelta e ottenere la conferma del cambio in pochi minuti. Il sistema è stato progettato per essere semplice, intuitivo e sicuro, con un controllo automatico dei requisiti e un esito in tempo reale nella quasi totalità dei casi, riducendo drasticamente tempi di attesa e disagi per i cittadini. Il servizio digitale è stato realizzato interamente con risorse interne, senza costi aggiuntivi per l’Azienda, in un’ottica di innovazione, efficienza amministrativa e maggiore vicinanza ai bisogni dell’utenza del territorio di Messina e provincia.