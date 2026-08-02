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Strage di Bologna, 2 agosto 1980: oggi l'anniversario

Alle 10.25, alla stazione centrale, nella sala d'aspetto di seconda classe una bomba esplode provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200

Il luogo della strage - (Fotogramma/Ipa)
Il luogo della strage - (Fotogramma/Ipa)
02 agosto 2026 | 08.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bologna, 2 agosto 1980, ore 10.25. Alla stazione centrale, nella sala d'aspetto di seconda classe, una bomba esplode provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. Sono passati 46 anni dal più grave attentato terroristico commesso in Italia nel secondo dopoguerra. Oggi la città e l'Italia intera ricordano le vittime della strage di matrice neofascista.

"È l’anno in cui abbiamo le verità, ma si cerca di screditarle, smontarle, di confondere quantomeno la verità con delle false piste. Siamo nell'anno in cui cominciamo a dover difendere dal punto di vista informativo e divulgativo delle verità". Così all'Adnkronos il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, Paolo Lambertini. La richiesta è "che la verità venga raccontata", ha aggiunto parlando di "verità che si sono consolidate nel tempo, non per quattro giudici comunisti, come qualcuno dice, ma per varie sentenze anche della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che si sono stratificate dal 1995 al 2025".

Dalle 8.30, nel cortile d’onore di palazzo d'Accursio, il sindaco Matteo Lepore incontrerà i familiari delle vittime insieme alle autorità. Previsti gli interventi anche del presidente regionale, Michele de Pascale, di quello dell’associazione tra i familiari delle vittime e del sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. Poi, in piazza Nettuno, partirà il corteo, che arriverà in stazione. Dal palco di piazza delle Medaglie d'Oro, ci sarà l’intervento di Lambertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno con minuto di silenzio in memoria delle vittime. Concluderà il sindaco di Bologna e della Città metropolitana.

Alle 10.50, in sala d’attesa della stazione, deposizione di corone istituzionali, seguita, sul primo binario, dalla deposizione di corone al cippo, che ricorda il ferroviere Silver Sirotti, morto nella strage dell’Italicus. Poi, alle 11, dal primo binario, la partenza del treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro, dove ci sarà la deposizione di corone alle lapidi in ricordo delle vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano. Alle 11.30 nella sede Co.Ta.Bo verranno deposte corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980.

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strage bologna strage bologna 2 agosto 1980 strage bologna anniversario strage bologna 46 anni fa
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