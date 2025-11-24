Al St. Regis Rome Hotel si è svolta la Seconda Edizione del Gala Dinner di 'Campioni per la Salute', il progetto della sociologa Lorena Rutigliano, che intende creare un ponte tra il mondo dello sport, dell'arte e della società. Nel corso dell'evento, condotto dalla giornalista Rai Eleonora Daniele, e che ha visto la partecipazione dell’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, sono state premiate figure di spicco che si sono distinte quest’anno per l'impegno a incoraggiare l’integrazione sociale e lo sviluppo personale.