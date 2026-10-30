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Campus Bio-Medico, cambia la governance: Paolo Palazzo e Federica Colzani nuovi presidenti

Dopo le dimissioni di Carlo Tosti, che guidava entrambe le istituzioni da quasi cinque anni, l'Università e il Policlinico avranno due presidenti distinti. Giorgia Zecchel nominata vicepresidente dell'Ateneo

Campus Bio-Medico, cambia la governance: Paolo Palazzo e Federica Colzani nuovi presidenti
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30 ottobre 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cambio ai vertici del Campus Bio-Medico di Roma. Paolo Palazzo è il nuovo presidente dell'Università Campus Bio-Medico, mentre Federica Colzani assume la presidenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Le nomine, ufficializzate il 30 ottobre, seguono le dimissioni di Carlo Tosti, che lascia il doppio incarico dopo quasi cinque anni.

La novità riguarda anche il modello di governance: Università e Policlinico avranno d'ora in avanti due presidenti distinti, pur mantenendo una stretta collaborazione strategica e operativa.

I nuovi vertici e la continuità tra Università e Policlinico

«Siamo onorati della fiducia che ci è stata accordata ed entusiasti di poter essere al servizio delle due istituzioni, secondo una visione di lungo termine radicata in quei valori comuni che rappresentano la bussola di riferimento del nostro mandato», dichiarano congiuntamente Palazzo e Colzani.

I due nuovi presidenti assicurano il proprio impegno affinché Università e Policlinico continuino a mantenere «gli studenti, i pazienti e le rispettive famiglie al centro di ogni attività e progetto».

Chi sono Paolo Palazzo e Federica Colzani

Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica, Paolo Palazzo ha iniziato la carriera come avvocato civilista e societario, per poi dedicarsi allo sviluppo delle competenze manageriali. Da quasi vent'anni opera come executive coach, affiancando dirigenti e manager di diversi settori industriali. Da tre anni è presidente dell'Associazione Campus Bio-Medico.

Federica Colzani, laureata in Filosofia all'Università Cattolica e con un dottorato di ricerca in Comunicazione Istituzionale, Beni Relazionali e Work-life Balance, vanta un'esperienza ventennale nella formazione e nella governance di istituzioni ed enti non profit. Attiva nel settore sociosanitario e nelle iniziative di welfare di prossimità, dal 2024 è vicepresidente dell'Associazione Campus Bio-Medico.

Completa il nuovo assetto Giorgia Zecchel, nominata vicepresidente dell'Università Campus Bio-Medico. Esperta di risorse umane e sviluppo organizzativo, ha oltre 25 anni di esperienza nella valorizzazione del capitale umano e nelle strategie di governance.

Il saluto a Carlo Tosti

Università e Policlinico hanno espresso un ringraziamento a Carlo Tosti per il lavoro svolto durante il suo mandato, nel corso del quale sono state avviate la Fondazione Policlinico e una significativa crescita delle attività universitarie, cliniche e scientifiche.

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