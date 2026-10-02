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Campus Bio-Medico, nasce la Direzione Comunicazione e Public Affairs: la guida Andrea Picardi

Andrea Picardi
Andrea Picardi
02 ottobre 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico rafforza la gestione integrata della comunicazione, del fundraising e delle relazioni istituzionali con la nascita della nuova Direzione Comunicazione e Public Affairs, affidata ad Andrea Picardi.

La riorganizzazione avviata dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, presieduta da Carlo Tosti, con Paolo Sormani amministratore delegato e direttore generale, amplia il perimetro dell’attuale Direzione Comunicazione e Fundraising, che assume la nuova denominazione e incorpora anche le attività di relazioni istituzionali.

Alla comunicazione interna ed esterna, al coordinamento degli eventi e al fundraising si aggiunge quindi il presidio dei rapporti con le istituzioni. L’obiettivo è consolidare il posizionamento pubblico e strategico del Policlinico attraverso il dialogo con media, istituzioni, territorio e comunità, mantenendo al centro i valori della cura del paziente e del servizio alla persona.

A guidare la nuova struttura sarà Andrea Picardi, fino ad oggi direttore Comunicazione e Fundraising della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, dove è arrivato nel luglio 2024. Giornalista professionista, classe 1984, laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma Tor Vergata e con un master in comunicazione d’impresa e relazioni istituzionali alla Luiss Guido Carli, Picardi ha lavorato in precedenza in Lottomatica come senior manager per Advocacy, Institutional Events & Communication Management ed è stato segretario generale di Fondazione Lottomatica. In passato ha inoltre ricoperto gli incarichi di direttore della comunicazione e segretario generale dell’Istituto per la Competitività (I-Com), dopo le esperienze giornalistiche a T9, Tg5 e Formiche.net.

Nell’ambito della riorganizzazione entra inoltre nella nuova direzione Luca Di Cesare, con il ruolo di responsabile delle Relazioni istituzionali. Nato nel 1995, laureato in Giurisprudenza all’Università Roma Tre e con un master in relazioni istituzionali alla Luiss Business School, Di Cesare arriva al Campus Bio-Medico da Leonardo, dove ha ricoperto il ruolo di Expert Institutional Affairs.

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Comunicazione Public Affairs Fundraising Relazioni istituzionali
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