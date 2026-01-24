La madre di Carlomagno, ex poliziotta, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia. Pasquale Carlomagno era a capo dell’azienda di smaltimento terra, in cui il figlio era socio di minoranza e contabile

Sono stati trovati morti in casa, impiccati, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Pasquale Carlomagno, 69 anni, e Maria Messenio, avrebbero lasciato una lettera indirizzata all'altro figlio Davide in cui avrebbero spiegato il motivo del gesto. La madre di Carlomagno, ex poliziotta, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia. Pasquale Carlomagno era a capo dell’azienda di smaltimento terra, in cui il figlio era socio di minoranza e contabile.

A dare l'allarme è stata la zia di Claudio Carlomagno: dopo che non riusciva a sentire la coppia, si è rivolta ai carabinieri che andati sul posto hanno trovato i corpi impiccati.

Il procuratore di Civitavecchia ha ipotizzato "due scenari" per la morte della 41enne. C'è stata "premeditazione o la complicità di qualcuno" sostiene il Alberto Liguori che non crede nella "ricostruzione della dinamica dell'omicidio". "Non convince" ribadisce.