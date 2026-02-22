Gli rubano carte Pokemon e One Piece del valore di oltre 20mila euro, le ritrova online e chiama i carabineri. Un 27enne residente in provincia di Biella e un 44enne della provincia di Torino sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione, per aver rubato da uno zaino delle carte da collezione delle serie Pokemon e One Piece, del valore di oltre 20mila euro. Il furto era avvenuto lo scorso 2 novembre quando il proprietario stava ritornando dal Lucca Comics, ed ha denunciato tutto ai militari dell'Arma di Alpignano, nel torinese.

Poche settimane dopo la vittima del furto ha trovato online degli annunci di vendita di quelle che sembravano essere proprio le sue carte. E' stata accertata l'identità della persona dietro l'account del venditore ed è stato individuato un secondo e risalito ad un secondo soggetto coinvolto nella vicenda. Quindi, sono scattate le perquisizioni domiciliari. Grazie al numero seriale delle carte e alla loro certificazione, i militari sono riusciti ad accertare la proprietà delle card. Gran parte della refurtiva è stata recuperata, i due soggetti sono stati denunciati.