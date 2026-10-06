Garlasco, Sempio: "Condanna Stasi è giusta"

A 'Porta a Porta': "Ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente"
Dietro la vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi non c'è un errore giudiziario. Ne è certo Andrea Sempio, ospite stasera di 'Porta a Porta'. Il nuovo indagato per il delitto del 13 agosto 2007 sostiene la colpevolezza dell'allora fidanzato della vittima. "Secondo me la condanna è giusta, ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente, alcune cose che vengono sollevate non mi convincono", dice.