Caso Garlasco, 'Chi l'ha visto?': "A Lovati l'invito a comparire dalla procura Brescia"

L'esclusiva della popolare trasmissione di Rai3 in onda stasera

Caso Garlasco, 'Chi l'ha visto?':
12 novembre 2025 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'avvocato Massimo Lovati ha ricevuto l'invito a comparire come persona interessata dalla Procura di Brescia, che indaga sulla presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Non è indagato". E' quanto rivela in esclusiva "Chi l'ha visto?".

"Domani alle 16 -afferma l nuovo portavoce del legale, Alfredo Scaccia-Lovati si presenterà in Procura a Brescia da solo, senza l'assistenza di alcun difensore in quanto convocato. Riferirà quanto già dichiarato alla stampa".

