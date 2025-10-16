circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Garlasco, Lovati: "Cacciato da Sempio, con Corona ho progetti"

Il legale è stato esonerato dall'indagato: "Non finirò ai giardinetti"

Massimo Lovati
Massimo Lovati
16 ottobre 2025 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'avvocato Massimo Lovati da Andrea Sempio a Fabrizio Corona? L'avvocato non è più il legale di Andrea Sempio, indagato nel caso legato all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. "Andrea mi ha telefonato e mi ha esonerato. Io avrei voluto proseguire, ma evidentemente ha altre idee al riguardo e non posso che prenderne atto. Mi dispiace, ma la vita continua. Si vede che tutta questa bufera l’ha portato a pensare che non sono più idoneo per difenderlo", dice Lovati in una intervista al Corriere della Sera.

"Lui parla di mancata condivisione della linea difensiva, però non mi ha spiegato su cosa. E quindi penso che sia per via delle mie esternazioni in televisione. Tecnicamente non ho fatto alcun errore. Forse pago lo scotto di apparire troppo guascone e disinvolto. Ma io sono fatto così ed è difficile che possa cambiare. Me lo dicono gli amici di essere più cauto", aggiunge Lovati, che fa i conti con una 'macchia' nella carriera. "L’ho detto - spiega - ma è una macchiolina. Quando un avvocato viene revocato non è bello".

Continuerà ad andare in tv? "Se mi invitano, perché no. Io mi sono sempre trovato tanto bene. Ho conosciuto persone interessanti, con alcune intrattengo rapporti amichevoli. C’è tanta cultura, di più che nei tribunali. Su Garlasco sono vincolato dal segreto professionale. Ma su altri fatti di cronaca posso parlare liberamente". Anche dopo quello che lei stesso ha definito 'il trappolone' di Fabrizio Corona? "Dobbiamo vedere - dice Lovato - se è un trappolone per me o per lui. La cosa è in evoluzione. Non è un rapporto finito", dice, senza escludere nuove collaborazioni con Corona. "Perché no. Io sono stato sempre molto curioso e aperto ad esperienze nuove. Si è fatto sentire. Ci può essere qualche progetto interessante. In alcuni momenti lui è anche geniale. Finché ho salute continuerò a difendere. Quindi non penso certo di andare ai giardinetti, al limite vado alle corse dei cavalli".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caso garlasco massimo lovati andrea sempio
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza