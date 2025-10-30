circle x black
Caso Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite: sequestrato audio condiviso sui social

Il file riguardava una conversazione tra l'ex ministro e sua moglie. Rimosso anche da una testata online campana. L’udienza preliminare fissata per il prossimo 9 febbraio

Maria Rosaria Boccia - Fotogramma
30 ottobre 2025 | 16.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maria Rosaria Boccia è indagata per interferenze illecite nella vita privata dell'ex ministro dei Beni culturali Gennaro Sangiuliano. Il gip di Roma ha disposto oggi, giovedì 30 ottobre, il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia e da una testata online campana. A eseguire il provvedimento, con la contestuale rimozione del file, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma nell’ambito di una nuova inchiesta aperta dai pm di piazzale Clodio a seguito dell’esposto presentato dall’ex ministro. Nel procedimento Boccia è indagata in concorso con un giornalista della testata online per fatti avvenuti ad agosto.

Intanto per Boccia il prossimo 9 febbraio è stata fissata l’udienza preliminare sul procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, nato dall’esposto presentato dall’ex ministro in cui vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi. Boccia già un anno fa fu oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo che sequestrarono materiale informatico tra cui i suoi telefoni.

