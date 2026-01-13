Le due scosse, con magnitudo fino a 4.5 e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La prima scossa, secondo l'Ingv, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo compresa tra 4.3, con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna.

Pochi minuti dopo, alle 09.29, un secondo evento sismico ha interessato sempre il Ravennate, con una magnitudo 4.1 e epicentro individuato a circa 8 chilometri a est di Faenza.

Le due scosse, ravvicinate e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione. In alcune abitazioni il movimento è stato avvertito come ondulatorio, con case che hanno tremato in modo evidente. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, solo momenti di preoccupazione.