Catene d'oro, ciondoli con pistola, Totò Riina: i post social del presunto killer di Palermo

E' Gaetano Maranzano l'uomo fermato per l'omicidio del 21enne Paolo Taormina, ucciso stanotte con un colpo di pistola alla fronte

Gaetano Maranzano in un video su TikTok
12 ottobre 2025 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pubblicava su TikTok fotografie e video indossando collane con grandi ciondoli a forma di pistola e di fucile Gaetano Maranzano, il ventottenne originario dello zen di Palermo, fermato questa mattina con l’accusa di avere ucciso Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni, che nella notte aveva provato a sedare una rissa.

In uno degli ultimi post su TikTok, Maranzano appariva in un video dove sullo sfondo scorrevano immagini di un film dedicate a Totò Riina.

Maranzano ha 28 anni ed è originario del quartiere Zen. Durante la perquisizione i carabinieri gli hanno trovato addosso una pistola. Non si sa ancora se si tratta della stessa arma usata per l'omicidio. L'uomo avrebbe confessato durante l'interrogatorio: ai carabinieri ha detto che in passato la vittima avrebbe importunato la sua ragazza. Ma è una versione da verificare.

Tag
gaetano maranzano paolo taormina omicidio palermo omicidio paolo taormina
