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Frosinone, 12enne scappa per andare dal papà soldato in Ucraina: ritrovata dai carabinieri

A lanciare l’allarme era stata, ieri sera, la nonna della bambina, dopo essersi accorta della scomparsa della nipotina

Valeria Movchan - Fb
Valeria Movchan - Fb
08 giugno 2026 | 18.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ stata ritrovata questo pomeriggio intorno alle 16 a Ceccano, in provincia di Frosinone, Valeria Movchan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà, impegnato nel suo Paese nella guerra contro la Russia. A lanciare l’allarme era stata la nonna ieri sera dopo essersi accorta della scomparsa della nipotina. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la 12enne che si addentrava in una zona di vegetazione e controllando l'area l’hanno ritrovata oggi pomeriggio in un boschetto, in buone condizioni di salute, mentre dormiva a terra sotto una coperta che aveva portato con sé.

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Dopo averla rifocillata alla stazione dell'Arma, i carabinieri l'hanno riaffidata ai familiari.

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Frosinone Ceccano 12enne scomparsa Frosinone Valeria Movchan
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